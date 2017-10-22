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В Ленобласти в результате ДТП с участием маршрутки, пострадали 7 человек

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В Приморском районе при столкновении трех машин пострадали 7 человек, включая ребенка

Днем 22 октября на Приморском шоссе маршрутка с людьми врезалась в две иномарки. В результате столкновения пострадали 7 человек из общественного транспорта, включая 14-летнюю девочку.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 13:20 на шоссе водитель 1958 года рождения врезался в остановившиеся на обочине Mercedes и SsangYong. В результате пострадали 5 женщин, 1 мужчина и школьница. Все доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести

Собралась пробка. По факту ДТП ведется дальнейшая проверка.   

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП

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