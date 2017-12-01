В Ленобласти трое подростков-домушников были пойманы за кражу в квартире

В Ленобласти поймали троих подростков, которые подозреваются во взломе квартиры и краже личных вещей.

В Ленобласти в Выборгском районе поймали троих подростков, подозреваемых во взломе. Об этом пишет "Политэксперт".



Молодым людям вменяют обвинение за хищение, которое по предварительным данным, было совершено в сентябре этого года. Ущерб, нанесенный потерпевшей, к которой подростки вломились в дом, составил 24 тысячи рублей. Личности подозреваемых удалось установить почти сразу.



По данному факту возбуждено уголовное дело.