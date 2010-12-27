В Ленобласти стартовал ремонт участков дорог, задействованных в скоростной магистрали М-11

В первом случае работы проводятся по заказу генподрядчика строительства М-11 компании "ICA" под контролем ГКУ "Ленавтодор".

В Ленинградской области начался ремонт участков дорог, задействованных при строительстве скоростной магистрали М-11 "Санкт-Петербург – Москва" и прокладывании магистральных газопроводов.

В первом случае работы проводятся по заказу генподрядчика строительства М-11 компании "ICA" под контролем ГКУ "Ленавтодор". Сейчас техника вышла на трассу "Любань – Заволжье – Коркино" в Тосненском районе. До конца месяца выполнят ремонт участков региональных трасс "Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга", "Павловск — Косые Мосты" и "Подъезд к поселку Федоровское".

В рамках соглашения между правительством региона и ООО "Газпром-инвест" ведется ремонт участков 69 региональных дорог в Бокситогорском, Волховском, Лужском, Тихвинском, Киришском, Тосненском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах. Общая стоимость работ превышает 1 млрд рублей. Сейчас дорожники выполнили ремонт участка трасс "Ящера – Дивенская – Кузнецово", "Волхов – Бабино – Иссад", "Волхов – Кисельня – Черноушево", "Ульяшово – Подвязье – Мыслино". Тяжелая техника вышла на дороги "Жабино – Волосово – Реполка", "Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье" и "Зуево – Новая Ладога".

Источник: пресс-служба ЛО