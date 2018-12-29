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В Ленобласти спасли спящего на действующем катке ежика
Вчера, 21:02
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KaterinaKono13

В Ленобласти спасли спящего на действующем катке ежика

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Сейчас зверёк обрёл новый дом у одного из спасителей.

В Ленобласти при заливке катка местные жители обнаружили ежика, впавшего в спячку. Об этом сообщает информационное агентство "Мойка78". 

В Сосновом бору спящего ежика нашли в воскресенье, 6 января. Его нашли во время заливки катка в хоккейной коробке. Если бы он не был найден, то оказался бы подо льдом и погиб. Сейчас зверек живет у одного из своих спасителей. При этом он не вышел из спячки и теперь продолжает зимовать в подвале.

Отметим, что заливка катка проводится уже в шестой раз, но ежа при этом встретили впервые.

источник: информационное агентство "Мойка78"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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