В Ленобласти спасли спящего на действующем катке ежика

В Ленобласти при заливке катка местные жители обнаружили ежика, впавшего в спячку. Об этом сообщает информационное агентство "Мойка78".

В Сосновом бору спящего ежика нашли в воскресенье, 6 января. Его нашли во время заливки катка в хоккейной коробке. Если бы он не был найден, то оказался бы подо льдом и погиб. Сейчас зверек живет у одного из своих спасителей. При этом он не вышел из спячки и теперь продолжает зимовать в подвале.