В Ленобласти сотрудники "МФЦ для бизнеса" начнут выезжать в районы, где нет офисов для предпринимателей

В пилотном режиме выездные приемы будут проводить на базе центров "Мои Документы" в Тосно, Ломоносове и Приозерске еженедельно.

С 1 октября сотрудники "МФЦ для бизнеса" начнут выезжать в районы, где нет специализированных офисов для предпринимателей.

В пилотном режиме выездные приемы будут проводить на базе центров "Мои Документы" в Тосно, Ломоносове и Приозерске еженедельно.

Сотрудники бизнес-офисов окажут предпринимателям профессиональную помощь в вопросах регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юридического лица, получения электронной цифровой подписи, регистрации на портале "Бизнес-навигатор МСП", проконсультируют о существующих в регионе мерах поддержки бизнеса. Всего бизнесу предлагается свыше 260 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.

Прием будет осуществляться в тосненском, ломоносовском и приозерском многофункциональных центрах в специализированном окне по предварительной записи по телефону 8-800-500-00-47 или через форму на сайте www.mfc47.ru.

МФЦ для бизнеса – специализированное направление работы МФЦ по предоставлению услуг предпринимателям, которое развивается в Ленинградской области с 2016 года. Сегодня в регионе открыты 5 бизнес-офисов и специализированное окно предоставления услуг предпринимателям на базе банка. "МФЦ для бизнеса" отличаются особым сервисом и квалификацией работников, в бизнес-офисах проходят специализированные семинары и мастер-классы.

Источник: пресс-служба ЛО