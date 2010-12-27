Кофеман из Ленобласти украл 11 банок с кофе

Полиция разыскивает вора, который вынес из "Пятерочки" 11 банок с кофе

29 октября в полицию обратились сотрудники магазина «Пятерочка» с сообщением о покупателе, который вынес 11 баночек «Нескафе». Материальный ущерб в магазине оценили в 5 тыс. рублей.

Ловкий вор зашел в продуктовый супермаркет в городе Бокситогорске и уже через 10 минут скрылся с места преступления. Продавец магазина смог описать мужчину. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают любителя кофе.