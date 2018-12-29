В Ленобласти с ОРВИ госпитализированы 107 человек

Среди них 65 детей. Наиболее опасной стала первая неделя января.

За минувшую неделю в 47 регионе было госпитализировано 107 человек, из которых 65 детей. У каждого из заболевших зафиксировали острые респираторные вирусные инфекции, сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В общей сложности, на минувшей неделе было зарегистрировано 6402 пациента с ОРВИ, информируют в ведомстве.

Также сообщается, что первая неделя января была более опасной. На прошедшей неделе заболеваемость гриппом среди детей до двух лет снизилась на 14,6%. Обратные показали у взрослого населения. По сравнению с первой неделей 2019 года заболеваемость у взрослых выросла на 23,4%.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"