В Ленобласти реализуется проект "Безопасные и качественны дороги"

К 2024 году поставлена задача улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Для региона предусмотрено федеральное финансирование в размере 3,3 млрд рублей на 6 лет.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области сообщает: регион выполнил условия Минтранса и предусмотрел необходимое софинансирование для реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в областном дорожном фонде.

За шесть лет на ремонт и повышение безопасности движения региональных трасс будет направлено почти 14 млрд рублей.

Мы рассчитываем, что Росавтодор со следующего года будет поэтапно увеличивать долю федеральных средств, предоставляемых Ленинградской области. отметил губернатор Александр Дрозденко

В рамках проекта "Безопасные и качественны дороги" — к 2024 году поставлена задача улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Для региона предусмотрено федеральное финансирование в размере 3,3 млрд рублей на 6 лет.

По поручению главы региона создаётся группа общественного контроля за ходом выполнения ремонтных работ, которые стартуют с наступлением лета. В состав рабочей группы вошли активисты Общероссийского народного фронта, депутаты ЗакСобрания, специалисты дорожного комитета и ГКУ "Ленавтодор".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО