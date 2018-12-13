В Ленобласти развивают проект "Бережливый МФЦ"

Ленинградская область в числе трех регионов стала координатором проекта по разработке единой процессной модели "Бережливый МФЦ".

Ленинградская область вошла в список пилотных регионов по внедрению технологий бережливого производства в многофункциональных центрах "Мои документы".

Проект "Бережливый МФЦ" разработан Минэкономразвития РФ совместно с госкорпорацией "Росатом". Его цель — оптимизация работы центров предоставления госуслуг от приема заявителей и до внутренних процессов. Это поможет сократить время обслуживания заявителей, количество обязательных документов и сроки предоставления услуг, снизить нагрузку на специалистов.

Ленинградская область в числе трех регионов стала координатором проекта по разработке единой процессной модели "Бережливый МФЦ". Собрав лучшие практики, они создадут эталонный МФЦ и установят критерии оценки многофункциональных центров, к которым они должны стремиться.

Участники проекта будут работать над повышением эффективности процессов предоставления услуг через МФЦ. Первыми модернизированными услугами станут регистрация прав на недвижимое имущество от Росреестра, услуги Пенсионного фонда РФ по установлению страховых пенсий, выдаче сертификата на маткапитал и рассмотрение заявление на распоряжениями средств из него. Центр "Мои Документы" Ленинградской области ответственен за взаимодействие с Федеральной налоговой службой и оптимизирует прием через МФЦ налоговых деклараций 3-НДФЛ.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО