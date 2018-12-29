В Ленобласти растет индивидуальное жилищное строительство

Суммарная площадь воздвигаемого жилья составила 10,2 млн м кв.

В Выборге и районе за 2018 год осуществлена выдача более 900 разрешительных бумаг о старте индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба района.

В целом в регионе в прошлом году построено 2,643 млн м кв. жилой недвижимости. По сравнению с 2017 годом объем введенного в 2018 году жилья почти не изменился — он превысил его на 0,7% (в 2017 году введено 2,625 млн м кв.). Плановый показатель по вводу жилья на 2018 год для Ленинградской области (2,256 млн м кв.) превышен на 17%.

Так, уже к первому января осуществляется строительство на 701 стройплощадке города, при этом суммарная площадь воздвигаемого жилья составила 10,2 млн м кв.

Темпы строительства позволят нам сохранить текущий уровень ввода и в этом году. Основная задача сейчас — безболезненный переход на новую схему финансирования массового жилищного строительства — к эскроу-счетам. Михаил Москвин, заместитель председателя правительства области по строительству

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти