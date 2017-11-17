В Ленобласти рабочий скончался от падения с высоты на бетонный пол

В пятницу, 17 ноября в Ленобласти в городе Волхове из-за падения с высоты погиб рабочий.

В пятницу, 17 ноября в городе Волхове Ленинградской области 40-летний рабочий упал с высоты и погиб.



Тело мужчины было найдено на территории предприятия у демонтируемого здания. В ходе проверки было установлено, что мужчина находился на крыше без ограждения и занимался газо-резочными работами. Он упал с высоты около 12 метров на бетонный пол и скончался из-за множественных переломов, а также черепно-мозговой травмы.



По данному факту проводится проверка.