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В Ленобласти рабочий скончался от падения с высоты на бетонный пол

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В пятницу, 17 ноября в Ленобласти в городе Волхове из-за падения с высоты погиб рабочий.

В пятницу, 17 ноября в городе Волхове Ленинградской области 40-летний рабочий упал с высоты и погиб.

Тело мужчины было найдено на территории предприятия у демонтируемого здания. В ходе проверки было установлено, что мужчина находился на крыше без ограждения и занимался газо-резочными работами. Он упал с высоты около 12 метров на бетонный пол и скончался из-за множественных переломов, а также черепно-мозговой травмы.

По данному факту проводится проверка.  

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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