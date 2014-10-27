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В Ленобласти проверят сирены
Сегодня, 20:26
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TretyakovaS
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В Ленобласти проверят сирены

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В четверг, 21 сентября пройдет проверка систем оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Как сообщает портал 47news, 21 сентября в Ленобласти пройдет проверка систем оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Проверка системы займет два часа - с 11:00 до 13:00.

В это время планируется включение оконечных устройств с задействованием электросирен, уличных громкоговорителей, телевизионных и радиотрансляционных сетей вещания с передачей проверочных сигналов, а также доведение информации до населения.

Жителей региона просят сохранять спокойствие во время проверки систем оповещения.

Фото: ВКонтакте/Мегаполис

Теги: новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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