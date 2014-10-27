В Ленобласти проверят сирены

В четверг, 21 сентября пройдет проверка систем оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Как сообщает портал 47news, 21 сентября в Ленобласти пройдет проверка систем оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.



Проверка системы займет два часа - с 11:00 до 13:00.



В это время планируется включение оконечных устройств с задействованием электросирен, уличных громкоговорителей, телевизионных и радиотрансляционных сетей вещания с передачей проверочных сигналов, а также доведение информации до населения.



Жителей региона просят сохранять спокойствие во время проверки систем оповещения.



Фото: ВКонтакте/Мегаполис