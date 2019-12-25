В Ленобласти отремонтировали 534 дома для ветеранов

Ленинградская область стала одним из первых регионов, где начали делать ремонт ветеранам в частном секторе.

В Ленинградской области отремонтировали 534 дома ветеранов, инвалидов, блокадников, тружеников тыла. Впереди еще предстоит ремонт 78 домов. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Ленинградская область стала одним из первых регионов, где начали делать ремонт ветеранам в частном секторе.

Председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков отметил, что это помогло выйти из ситуации неравенства. Ведь ветеранам, которые жили в коммунальных или аварийных квартирах, предоставляли новое жилье. А ветераны из частных домов считались обеспеченными жилой площадью даже в то время, когда их дому требовался капитальный ремонт.

В лидерах по количеству капитально отремонтированных домов заявителей – Волховский, Всеволожский, Тосненский, Подпорожский районы.

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