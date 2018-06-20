В Ленобласти прошел конкурс рисунков и работ школьников, посвященных Дню космонавтики

Первое место в номинации "Рисунок" завоевал воспитанник Дворца детского творчества им. Л. Н. Маклаковой из Киришского района Павел Кудряшов с работой "С Галактикой на ты".

В Ленинградской области подведены итоги конкурса рисунков и работ школьников, посвященных Дню космонавтики.

Помогли зрителям заглянуть в будущее при освоении космоса рисунки и поделки из всех районов Ленинградской области – всего 55 работ в двух номинациях: "Рисунок" и "Декоративно-прикладное творчество".

Первое место в номинации "Рисунок" завоевал воспитанник Дворца детского творчества им. Л. Н. Маклаковой из Киришского района Павел Кудряшов с работой "С Галактикой на ты". Второе место – у Марии Фадиной из Тихвинского центра детского творчества, написавшей картину "Таинственная планета".

Лучшей в номинации "Декоративно-прикладное творчество" признана 11-классница Сосновского центра образования Мария Сахарова с керамической поделкой "Освоение космоса". Второе место – у девятиклассника Лодейнопольской СОШ №3 имени Героев Свири с познавательной поделкой "Созвездия северного полушария".

Авторы лучших работ получили награды из рук вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова во время прошедшего в Доме правительства Областного родительского собрания.

Конкурс — всегда состязание, которое вдохновляет стремиться к чему-то большему. А космонавтика для всех нас тесно ассоциируется с достижениями на грани возможного. Сегодня мы благодарим всех авторов-участников праздничного конкурса и передаем заряд устремленности к высоким целям всем юным жителям Ленинградской области, их родителям и наставникам. Отметил Сергей Перминов

Конкурс и выставка организованы комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с управлением пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.