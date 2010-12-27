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В Ленобласти пропала без вести ученица колледжа
Сегодня, 14:27
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KaterinaKono13

В Ленобласти пропала без вести ученица колледжа

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Известно, что девушка покинула стены учебного заведения, после чего так и не вернулась

В нескольких районах Ленинградской области, а конкретно: в Тосненском и Гатчинском районах, осуществляются поиски первокурсницы. Известно, что девушка покинула стены учебного заведения, после чего так и не вернулась. Об этом сообщают в сетевом издании "Маяк". 

Учебное заведение, ГБУ ЛО "Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству", 17-летняя ученица покинула 10 марта. Позже она сменила своё имя в социальных сетях.

Девушка была одета в белую рубашку, поверх которой была кофта, а также бледно-розовый пуховик, штаны темного цвета и яркая теплая шапка.

Источник: сетевое издание "Маяк"

Теги: новости ленобласти, тосненский район, тосно
Категории: Новости Ленинградской области,

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