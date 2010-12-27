В Ленобласти пропала без вести ученица колледжа

Известно, что девушка покинула стены учебного заведения, после чего так и не вернулась

В нескольких районах Ленинградской области, а конкретно: в Тосненском и Гатчинском районах, осуществляются поиски первокурсницы. Известно, что девушка покинула стены учебного заведения, после чего так и не вернулась. Об этом сообщают в сетевом издании "Маяк". Учебное заведение, ГБУ ЛО "Никольский ресурсный центр по содействию семейному устройству", 17-летняя ученица покинула 10 марта. Позже она сменила своё имя в социальных сетях. Девушка была одета в белую рубашку, поверх которой была кофта, а также бледно-розовый пуховик, штаны темного цвета и яркая теплая шапка. Источник: сетевое издание "Маяк"