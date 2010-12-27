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В Ленобласти пройдёт презентация новых автобусов, следующих по маршруту "Санкт-Петербург - Сосновый Бор"
Сегодня, 12:25
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KaterinaKono13

В Ленобласти пройдёт презентация новых автобусов, следующих по маршруту "Санкт-Петербург - Сосновый Бор"

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Во время презентации будет объявлено о расширении использования электронного проездного билета «Подорожник» на ряд автобусных маршрутов в Ленинградской области.

23 сентября в 13:30 во дворе Дома правительства Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67) пройдёт презентация новых автобусов, которые выйдут на маршруты между Санкт-Петербургом и городом Сосновый Бор.

Во время презентации будет объявлено о расширении использования электронного проездного билета "Подорожник" на ряд автобусных маршрутов в Ленинградской области.

Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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