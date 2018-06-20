В Ленобласти появится новое предприятие по разведению лососей

Благодаря новому предприятию общий объем производства лососей увеличится в 47 региона на двадцать процентов.

В Лодейнопольском районе Ленобласти построят новое предприятие по разведению лососей. Об этом в минувшую среду, десятого апреля, проинформировала пресс-служба региона.

Соглашение об инвестициях в строительство рыбоводного завода в ходе выездного совещания, посвященного итогам работы агропромышленного комплекса региона в 2018 году и задачам на 2019 год, подписали генеральный директор ООО "Акватрейд" Борис Шевелев и председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Как заявил Олег Малащенко, благодаря новому предприятию общий объем производства лососей увеличится в 47 региона на двадцать процентов.

Ожидается, что инвестиции в создание завода составят 500 миллионов рублей. Также будут созданы новые рабочие места.

Источник: пресс-служба региона