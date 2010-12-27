В Ленобласти появится новый селекционно-генетический центр

Как утверждает губернатор, рядом с центром планируется создать научно-исследовательский институт.

Власти Ленинградской области сообщили о том, что в регионе в июле этого года будет построен новый селекционно-генетический центр в селении Бугры. Об этом Piter.TV сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Мы собираемся с Минсельхозом РФ создать серьезный селекционно-генетический центр в Буграх. В этом году, в июле будет торжественное открытие первой очереди. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Как утверждает губернатор, рядом с центром планируется создать научно-исследовательский институт. Все это требуется для поднятия культурного уровня в регионе, а также для новых свободных рабочих мест, обучению студентов, практике врачей.

В общей сложности, из государственной казны на эти цели будет затрачено порядка 1 млрд рублей.