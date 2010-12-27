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В Ленобласти появится "карта ленинградского туриста"
Сегодня, 21:30
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KaterinaKono13

В Ленобласти появится "карта ленинградского туриста"

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В настоящее время правительство ЛО работает над законопроектом о туристской деятельности.

Правительство Ленинградской области продолжит работу над новым законопроектом, в снове которого лежат правила и основы туристической деятельности в области. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Проект до сих пор не утвержден, так как у парламентариев появился ряд замечаний касательного его содержания. 

Депутат высказался за создание "карты ленинградского туриста", которую моги бы жители региона получать в Многофункциональных центрах (МФЦ). Тогда музеи предоставляли бы право делать обладателям такого документа "региональную скидку".

Создатели проекта отметили, что учтут все положения и замечания. Уже 11 марта проект рассмотрят вновь на заседании.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении ещё 26 сентября прошлого года, после чего у ряда депутатов и областной прокуратуры появились вопросы, с чем связано создание рабочей группы.

Источник: сетевое издание "Online47"

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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