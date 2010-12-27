В Ленобласти появится "карта ленинградского туриста"

Правительство Ленинградской области продолжит работу над новым законопроектом, в снове которого лежат правила и основы туристической деятельности в области. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".
Проект до сих пор не утвержден, так как у парламентариев появился ряд замечаний касательного его содержания.
Депутат высказался за создание "карты ленинградского туриста", которую моги бы жители региона получать в Многофункциональных центрах (МФЦ). Тогда музеи предоставляли бы право делать обладателям такого документа "региональную скидку".
Создатели проекта отметили, что учтут все положения и замечания. Уже 11 марта проект рассмотрят вновь на заседании.
Напомним, что законопроект был принят в первом чтении ещё 26 сентября прошлого года, после чего у ряда депутатов и областной прокуратуры появились вопросы, с чем связано создание рабочей группы.
Источник: сетевое издание "Online47"
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