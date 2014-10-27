В Ленобласти после выхода на воду пропала сапсерфер

Спасатели продолжают поиск женщины в Финском заливе

В Ломоносовском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тело женщины, которая вышла на сапборде в акваторию Финского залива и не вернулась на берег. Поиски второй участницы происшествия продолжаются.

Две женщины отправились на сапбордах в бухту Батарейная возле поселка Шепелево во время непогоды. При этом они находились на воде без спасательных жилетов. Спасатели поисково-спасательного поста "Красная Горка" обнаружили тело одной из женщин. Работы по поиску второй участницы продолжаются.

Кроме того, в поселке Лебяжье спасатели помогли мужчине, которого на резиновой лодке едва не унесло в открытое море. Его удалось эвакуировать и доставить на берег.

Ранее непогода также повлияла на работу транспорта в регионе. Из-за сильного дождя отключилось электричество.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV