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В Ленобласти полицейские изымают электросамокаты с парковок
Сегодня, 14:31
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В Ленобласти полицейские изымают электросамокаты с парковок

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Правоохранительные органы занялись сервисами проката самокатов после их переезда из Петербурга в Ленобласть.

В некоторых городах Ленобласти жители обратили внимание на увеличившееся в последние несколько дней количество прокатных электросамокатов на улицах. Это случилось после того, как в Санкт-Петербурге кикшеринговые компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, приостановили свою деятельность и убрали свою технику из города. С 9 июня все парковки Петербурга для самокатов опустели - по словам представителей компаний, до момента урегулирования их работы с администрацией города. 

В столицах различных районов Ленинградской области количество электросамокатов, наоборот, стало заметно прибавляться. В соцсетях жители областных городов предположили, что кикшеринговые компании перенесли свою технику в регион, чтобы та не простаивала. Появилось и видео с представителями правоохранительных органов, осматривающих парковку электросамокатов в Сосновом Бору - на видео сотрудники полиции производят осмотр, опись и, предположительно, изъятие самокатов с улицы. С улиц Всеволожска охранники правопорядка собрали более 136 самокатов. 

В сообществе "Мой Сосновый Бор" в соцсети ВКонтакте провели опрос среди пользователей об отношении к самокатам, "переехавшим" из Петербурга. 61% из более чем пятисот проголосовавших выбрали негативный ответ: по их мнению, самокаты опасны и не нужны в городе атомщиков в таком количестве. 

9 июня СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов. 

Фото: Pixabay

Теги: кикшеринг, ленобласть, обыски, сервис проката, сосновый бор, электросамокаты
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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