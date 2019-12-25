В Ленобласти полицейские изымают электросамокаты с парковок

Правоохранительные органы занялись сервисами проката самокатов после их переезда из Петербурга в Ленобласть.

В некоторых городах Ленобласти жители обратили внимание на увеличившееся в последние несколько дней количество прокатных электросамокатов на улицах. Это случилось после того, как в Санкт-Петербурге кикшеринговые компании, предоставляющие услуги по аренде электросамокатов, приостановили свою деятельность и убрали свою технику из города. С 9 июня все парковки Петербурга для самокатов опустели - по словам представителей компаний, до момента урегулирования их работы с администрацией города.

В столицах различных районов Ленинградской области количество электросамокатов, наоборот, стало заметно прибавляться. В соцсетях жители областных городов предположили, что кикшеринговые компании перенесли свою технику в регион, чтобы та не простаивала. Появилось и видео с представителями правоохранительных органов, осматривающих парковку электросамокатов в Сосновом Бору - на видео сотрудники полиции производят осмотр, опись и, предположительно, изъятие самокатов с улицы. С улиц Всеволожска охранники правопорядка собрали более 136 самокатов.

В сообществе "Мой Сосновый Бор" в соцсети ВКонтакте провели опрос среди пользователей об отношении к самокатам, "переехавшим" из Петербурга. 61% из более чем пятисот проголосовавших выбрали негативный ответ: по их мнению, самокаты опасны и не нужны в городе атомщиков в таком количестве.

9 июня СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов.

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