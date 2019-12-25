В Ленобласти поймали находящегося в федеральном розыске мужчину

На железнодорожной станции Выборг-Пассажирский поймали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Ленобласти, мужчина два года бегал от приговора за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Полицейские нашли 49-летнего уроженца Выборга вблизи железной дороги, мужчина был пьян. Беглеца отправили в полицейские отдел, информация о поимке передана инициаторам розыска.
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Фото: pixabay
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