В Ленобласти поймали находящегося в федеральном розыске мужчину

Уроженец Выборга сбежал от наказания за причинение тяжкого вреда здоровью два года назад.

На железнодорожной станции Выборг-Пассажирский поймали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Ленобласти, мужчина два года бегал от приговора за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские нашли 49-летнего уроженца Выборга вблизи железной дороги, мужчина был пьян. Беглеца отправили в полицейские отдел, информация о поимке передана инициаторам розыска.

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