В Ленобласти поймали 1200 тонн ладожской корюшки

В Новой Ладоге реализовали 3900 кг рыбы и рыбопродуктов.

В этом году в Ленобласти показатели по добыче корюшки превысили прошлогодние на 5,7%. С начала сезона в регионе поймали 1144 тонны рыбки. Об этом сообщает глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В Новой Ладоге реализовали 3900 кг рыбы и рыбопродуктов. Из них жареной корюшки 500 килограмм и 2300 - охлажденной. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

С начала года рост реализации товарной рыбы в 47 регионе составил 48%, свыше 2 тысяч тонн реализовано, рост переработки водных ресурсов в этом году составил 30%, произведено всего 8,3 тысячи тонны готовой продукции.

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