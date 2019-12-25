В Ленобласти поезд насмерть сбил 74-летнего пенсионера

Гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования пенсионера в районе железнодорожной станции Лебяжье-Калище в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что гражданин переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. От полученных травм пенсионер скончался.

Пострадавшим оказался 74-летний житель Липецкой области. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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