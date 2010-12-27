В Ленобласти по пешеходу проехались два разных автомобиля

В Кировском районе Ленобласти произошло жуткое ДТП. По пешеходу проехали сразу два автомобиля. Об этом сообщает "Мойка 78".
По данным УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло на 136-м километре дороги "Санкт-Петербург-южное полукольцо".
Автолюбитель на Chevrolet совершил наезд на пешехода, который уже лежал на проезжей части. Правоохранители сообщили, что изначально мужчину сбила Toyota. В результате аварии пострадавший скончался.
Выяснилось, что погиб мужчина 1982 года рождения.
По данному факту проводится проверка.