В Ленобласти пенсионер заплатил 200 тыс. рублей за "сидящего в тюрьме" сына

80-летний пенсионер из Металлостроя стал жертвой мошенников, которые убедили его в том, что его сыну грозит уголовное дело

Пожилой мужчина остался без накоплений после телефонного звонка неизвестного «Сергея», который предложил пенсионеру спасти от тюрьмы сына за 300 тысяч рублей, сообщило 6 ноября АН «Оперативное прикрытие».

Известно, что жителю поселка позволил неизвестной мужчина. Мошенник быстро рассказал о положении дел, а в частности о том, что сын пострадавшего находится в отделении полиции. Злоумышленник предложил освободить «задержанного» за 300 тысяч.

После того как пенсионер ответил, что у него есть только 200 тысяч, звонивший велел ему ехать на станцию метро «Рыбацкое». В назначенном месте к мужчине подошла крашенная блондинка лет 30-ти и забрала деньги.

Обман вскрылся только день спустя. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.