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В Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку
Сегодня, 13:00
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В Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку

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Продавец обнял мальчика сзади и предложил ему дружбу.

Накануне вечером, 17 июня, до 11-летнего мальчика домогался работник продуктового магазина в Ленобласти. О случившемся стражам порядка рассказал отец ребенка. 

По информации Piter.tv, извращенец подошел к школьнику, обнял его сзади и предложил дружбу. Родители мальчика, узнав об инциденте, обратились в правоохранительные органы. 

По факту случившегося началась проверка. Подозреваемого задержали, с ним провели беседу.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову.

Фото: Piter.tv

Теги: домогался до ребенка, извращенец-продавец, педофил в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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