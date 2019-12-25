В Ленобласти педофил приставал в продуктовом магазине к ребенку

Продавец обнял мальчика сзади и предложил ему дружбу.

Накануне вечером, 17 июня, до 11-летнего мальчика домогался работник продуктового магазина в Ленобласти. О случившемся стражам порядка рассказал отец ребенка.

По информации Piter.tv, извращенец подошел к школьнику, обнял его сзади и предложил дружбу. Родители мальчика, узнав об инциденте, обратились в правоохранительные органы.

По факту случившегося началась проверка. Подозреваемого задержали, с ним провели беседу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv