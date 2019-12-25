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Петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову
Сегодня, 12:30
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Петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову

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Его друг находится в тяжелом состоянии.

Выпивший житель Петербурга умер, разбивая с приятелем на спор бутылки об голову. Об этом сообщили на портале 78.ru. 

На застолье пьяные мужчины решили развлечься. В результате "игры" оба попали в больницу. Один из участников "забавы" умер, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его друг сейчас находится в НИИ им. Джанелидзе. Его состояние оценивают как тяжелое. 

Известно, что товарищи имели судимости. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пьяный мужчина с "Берретой" угрожал работникам шавермы на "Беговой"

Фото: pixabay 

 

Теги: полиция, пьяный мужчин умер, разбивали бутылки об голову, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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