Петербуржец скончался, разбивая с товарищем на спор бутылки об голову

Выпивший житель Петербурга умер, разбивая с приятелем на спор бутылки об голову. Об этом сообщили на портале 78.ru.
На застолье пьяные мужчины решили развлечься. В результате "игры" оба попали в больницу. Один из участников "забавы" умер, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его друг сейчас находится в НИИ им. Джанелидзе. Его состояние оценивают как тяжелое.
Известно, что товарищи имели судимости. Подробности уточняются.
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Фото: pixabay
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