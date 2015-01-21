Пьяный мужчина с "Берретой" угрожал работникам шавермы на "Беговой"

Драма в стиле "нуар" развернулась в Приморском районе после полуночи.

Разборки, достойные пера Квентина Тарантино, произошли минувшей ночью неподалеку от станции метро "Беговая". Около 1.30 ночи в местную постовую службу поступил звонок о вооруженном нападении на соседнюю шаверму. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России убедились, что тревожный сигнал не связан с классическим налётом или ограблением. Просто сильно выпивший петербуржец решил поучить жизни сотрудников общепита.

Сообщается, что 32-летний поклонник алкоголя и оружия пришёл в кафе с пневматикой "Беррета". Он тыкал пистолетом в лица работников шавермы и требовал выйти с ним на улицу для дальнейших разборок. К счастью, полиция оперативно пресекла эту драматичную сцену.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С места происшествия изъят пневматический пистолет "Беррета".

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