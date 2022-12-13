В Ленобласти отменили проверку систем оповещения

О причинах такого решения не сообщается.

Во вторник вечером, 28 февраля, стало известно, что в Ленобласти отменили комплексную проверку систем оповещения. Ее запланировали на 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности области.

О причинах такого решения не сообщается.

Напомним, что в Ленинградской области 1 марта 2023 года с 10:00 до 11:00 должна была пройти комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Для речевой информации должны были задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

Фото: unsplash.com (Jeremy Yap)