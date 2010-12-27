В Ленобласти недалеко от ресторана был найден мертвый мужчина

Тело мужчины было окровавлено. По версии следствия, его убили.

В минувший вторник, 19 февраля, примерно в 18:00 на окраине Луги было найдено тело мужчины. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Известно, что труп находился в 200 метрах от ресторана "Престиж". Также по словам сотрудников правоохранительных органов, мужчине было 27 лет.

Понятно, что мужчине "помогли" умереть . На его лице были обнаружены многочисленные кровоподтеки, особенно в области глаз, также и следы крови. Капюшон куртки, в которой было тело, оторвали, а рядом лежали белые кроссовки. Сам скончавшийся мужчина соответственно был без обуви.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"