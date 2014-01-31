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В Ленобласти объявили штормовое предупреждение на вечер 29 августа
Сегодня, 17:29
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В Ленобласти объявили штормовое предупреждение на вечер 29 августа

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По данным спасателей, с 17:20 ожидается ухудшение погоды.

В воскресенье, 29 августа, в Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Вечером ожидаются грозы. Об этом сообщили ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным спасателей, с 17:20 ожидается ухудшение погоды. МЧС просит жителей быть предельно внимательными, по возможности не выходить из дома, быть аккуратными за рулём, держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее в Ленобласти понедельник будет дождливым и туманным. Столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

Фото: pexels

Теги: мчс, погода, ухудшение, штормовое предупреждение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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