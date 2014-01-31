В Ленобласти объявили штормовое предупреждение на вечер 29 августа

По данным спасателей, с 17:20 ожидается ухудшение погоды.

В воскресенье, 29 августа, в Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Вечером ожидаются грозы. Об этом сообщили ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По данным спасателей, с 17:20 ожидается ухудшение погоды. МЧС просит жителей быть предельно внимательными, по возможности не выходить из дома, быть аккуратными за рулём, держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее в Ленобласти понедельник будет дождливым и туманным. Столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

Фото: pexels