В Ленобласти найден виновный в обрушении кирпичей на голову маленького мальчика

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка. Обвиняемым по данному делу проходит 51-летний директор управляющей компании в деревне Малые Колпаны Гатчинского района.

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка. По данному делу обвиняется 51-летний директор управляющей компании в деревне Малые Колпаны Гатчинского района. Об этом сообщает "Росбалт".



В марте текущего года с фасада дома в деревне обрушилась кирпичная кладка и упала на голову малолетнему мальчику. Ребенок получил ушибленные раны.



В ходе проверки удалось установить, что дефект на здании заметили еще 23 января. По данному факту составили акт, но директор управляющей компании не принял меры по устранению дефекта.



Уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" передано в суд для рассмотрения.