В Ленобласти нашли труп китаянки, придавленный грузом

Сейчас тело китаянки отправлено в морг для осуществления судмедэкспертизы с целью выявления более детальных причин гибели.

Правоохранетили Ленобласти устанавливают причины гибели жительницы Китая, работавшей на территории Ленинградской области Российской Федерации. По последним данным известно, что женщину придавило рулоном шпона на рабочем месте. несчастье случилось вчера, в понедельник, 20 мая, примерно в час дня.

В Кингисеппскую межрайонную больницу привезли тело 46-летней гражданки Китая — женщина скончалась по пути в медучреждение. Медики обнаружили у неё повреждения головы и правой ноги. Установлено, что женщина работала в международной корпорации контролёром погрузочных работ. Около полудня при загрузке контейнера её придавило рулоном шпона.

Сейчас тело китаянки отправлено в морг для осуществления судмедэкспертизы с целью выявления более детальных причин гибели. Правоохранитили региона проводят проверку по данному факту.