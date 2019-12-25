В Ленобласти найден древний организм возрастом 385 млн лет

Окаменелый "пень" под Лугой после исследований оказался древним организмом, предположительно прототакситом.

В Ленинградской области ученые уточнили природу уникальной находки, обнаруженной осенью 2025 года в Шалово-Перечицком карьере под Лугой. Окаменелый "пень", который ранее считали остатком древнего дерева, по итогам исследований, вероятно, оказался прототакситом — древним организмом возрастом около 385 млн лет.

К такому выводу пришли палеоботаники после комплексного анализа образца. Как сообщила ассистент кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова, находку изучили с использованием различных методов, включая дифракцию обратного рассеивания электронов.

Прототакситы представляют собой древние организмы с до конца не определенной классификацией. В научной среде их относят либо к грибам, либо к бактериям, и споры об их природе продолжаются уже более 150 лет.

Изначально предполагалось, что в карьере обнаружен пень неизвестного девонского дерева. Однако дальнейшие исследования изменили основную версию происхождения находки. Теперь ученые склоняются к тому, что речь идет именно о прототаксите, хотя окончательные выводы еще предстоит подтвердить.

Фото: Telegram / Антон Барашенков