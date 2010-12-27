В Ленобласти обнаружили 2,8 тысячи незаконных свалок‍

Накануне в Ленобласти было найдено 2,8 тысячи незаконных свалок‍.

В Ленобласти начался рейд по местам несанкционированных свалок. Об этом пишут "Народные новости".



По предварительной информации, с начала 2017 года в области обнаружили около 2,8 тысяч незаконных свалок.



Ущерб эксперты оценили в почти два миллиона рублей.



Самыми проблемными районами Ленобласти признаны Всеволожский, Кировский и Волховский. Там расположены самые большие по площади места незаконного хранения бытовых отходов.

