В Ленобласти начался рейд по местам несанкционированных свалок. Об этом пишут "Народные новости".
По предварительной информации, с начала 2017 года в области обнаружили около 2,8 тысяч незаконных свалок.
Ущерб эксперты оценили в почти два миллиона рублей.
Самыми проблемными районами Ленобласти признаны Всеволожский, Кировский и Волховский. Там расположены самые большие по площади места незаконного хранения бытовых отходов.
Сегодня, 20:53
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В Ленобласти обнаружили 2,8 тысячи незаконных свалок
Накануне в Ленобласти было найдено 2,8 тысячи незаконных свалок.
В Ленобласти начался рейд по местам несанкционированных свалок. Об этом пишут "Народные новости".