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В Ленобласти обнаружили 2,8 тысячи незаконных свалок‍
Сегодня, 20:53
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TretyakovaS
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В Ленобласти обнаружили 2,8 тысячи незаконных свалок‍

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Накануне в Ленобласти было найдено 2,8 тысячи незаконных свалок‍.

В Ленобласти начался рейд по местам несанкционированных свалок. Об этом пишут "Народные новости".

По предварительной информации, с начала 2017 года в области обнаружили около 2,8 тысяч незаконных свалок.

Ущерб эксперты оценили в почти два миллиона рублей.

Самыми проблемными районами Ленобласти признаны Всеволожский, Кировский и Волховский. Там расположены самые большие по площади места незаконного хранения бытовых отходов.
 

Теги: новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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