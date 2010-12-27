Дают - бери: в Ленобласти можно бесплатно срубить елку

В Ленобласти уже 18 декабря разрешается бесплатно срубить елку.

В Ленобласти комитет по природным ресурсам опубликовал информацию с порядком действий, с помощью которых срубить елку удастся абсолютно бесплатно уже. Получить новогоднюю красавицу можно будет уже с 18 декабря. Об этом сообщает "Мойка78".

Для того, чтобы приступить к получению елки, необходимо выбрать из нескольких десятков лесничеств только одно. По статистике, жители Петербурга стараются выбирать граничащие с городом районы Всеволожский и Ломоносовский. В связи с этим стоит отметить, что в данных городах будет самый большой ажиотаж и длинные очереди.

Чтобы отправится в лесничество понадобится большое количество времени, также нужно при себе иметь паспорт. Далее предстоит небольшая бюрократическая процедура: заключение договора на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд. После этого придется сразу же отправиться на территорию лесничества для вырубки ели. Важно помнить, что срубить бесплатно ель можно только в день заключения договора. Кроме того, согласно правилам при наличии одного договора получится срубить лишь одно дерево. Также предварительно необходимо подготовится - взять с собой пилу или топор, так как лесничий просто покажет место вырубки.

Уже с понедельника, 18 декабря можно приступать к срубке елки, однако делать это придется под контролем сотрудников лесничества. Места для вырубки готовят заранее, например, это могут быть участки под линиями ЛЭП, в которых нежелательна какая-либо растительность.