При каких-либо подозрениях на пожар необходимо звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса по телефону 908-91-11, а также по телефонам 01, 101, 112.

В Ленобласти начался пожароопасный сезон. С 25 апреля специальные службы перевели переведены в режим повышенной готовности и на круглосуточную работу. Об этом рассказали в пресс-службе правительство области.

Весь снег в лесах практически растаял, а температура воздуха растет с каждым днем. Как следствие, могут возникать очаги пожаров.

Жителей и гостей Ленинградской области призвали быть предельно осторожными с огнем. При каких-либо подозрениях на пожар необходимо звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса по телефону 908-91-11, а также по телефонам 01, 101, 112.

Фото: Piter.tv

