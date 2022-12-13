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В Ленобласти начался пожароопасный сезон
Вчера, 22:48
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В Ленобласти начался пожароопасный сезон

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При каких-либо подозрениях на пожар необходимо звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса по телефону 908-91-11, а также по телефонам 01, 101, 112.

В Ленобласти начался пожароопасный сезон. С 25 апреля специальные службы перевели переведены в режим повышенной готовности и на круглосуточную работу. Об этом рассказали в пресс-службе правительство области. 

Весь снег в лесах практически растаял, а температура воздуха растет с каждым днем. Как следствие, могут возникать очаги пожаров.

Жителей и гостей Ленинградской области призвали быть предельно осторожными с огнем. При каких-либо подозрениях на пожар необходимо звонить в единую диспетчерскую службу Ленобллеса по телефону 908-91-11, а также по телефонам 01, 101, 112.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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