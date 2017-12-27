В Ленобласти выстроились очереди на запись в первый класс

Родители занимали места в очереди со вчерашнего вечера.

15 января в Ленинградской области стартовал прием заявлений на запись в первый класс. Данное мероприятие не обошлось без ажиотажа.

Как сообщает 47news, по данным на 10 часов в регионе было принято около полутора тысяч заявлений от родителей. Сергей Тарасов, председатель комитета по образованию, рассказал, что через областную систему многофункциональных центров было подано 224 заявления, через портал 157 заявлений, но конечно же, большинство решили лично посетить будущий дом знаний.В учебные заведения рано утром пришли с бумагами около тысячи человек.

Несмотря на то, что Тарасов заявил, что ажиотажа в этом году не наблюдается, в 8:30 утра под стенами МФЦ города Кировска уже собралась очередь. Отмечается, что места в ней занимались заботливыми родителями с вечера 14 января.

Поступала и информация о том, что в работе портала государственных и муниципальных услуг Ленобласти наблюдался сбой.

Фото: gorod47.ru