В Ленобласти на месте сгоревшего дома обнаружили останки человека

Как утверждают жильцы соседнего дома, в доме проживала 84-летняя женщина.

В Ленинградской области в поселке Пустошка обнаружили останки человека. Накануне в деревне случился пожар, информирует сетевое издание "78.ru" со ссылкой на правоохранительные источники.

Частный дом загорелся накануне утром. После того, как пожар был потушен, были обнаружены биологические останки трупа неустановленного человека.

Как утверждают жильцы соседнего дома, на сгоревшем участке находился дом владелицы 84 лет. Вероятнее всего, останки принадлежат именно ей. В настоящее время по данному факту осуществляется проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

Источник: сетевое издание "78.ru"