В Петербурге мужчина забил свою спутницу до смерти

Петербуржец нанес своей жертве около 74 ударов

1 ноября уголовное дело по статье "Убийство" отправилось в Калининский районный суд. Городская прокуратура сообщила, что подсудимый забил свою возлюбленную до смерти.

Известно, что мужчина далеко не первый раз поднял руку на женщину. В этот раз конфликт произошел в квартире по улице Мечникова. Пара проводила вечер дома, распивая алкоголь. В какой-то момент вспыхнул скандал, который закончился дракой. Разгоряченный мужчина избил свою девушку тупыми твердыми предметами не менее 67 раз по телу и 7 по шее. От полученных побоев девушка скончалась.

Соседи сообщили, что мужчина часто бил свою спутницу. Она несколько раз уходила от него, но возвращалась.

Злоумышленник не признал своей вины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.