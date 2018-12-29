В Ленобласти могут предоставлять бесплатное жильё семьям с детьми-инвалидами

В данную программу будет инвестировано 959 млн рублей.

В Ленинградской области рассматривают введение законопроекта, по которому семьям, имеющим хотя бы одного ребёнка с ограниченными возможностями, будет предоставляться единовременная денежная выплата на строительство или же приобретение жилья.

Законопроект называется "Об обеспечении жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, после 1 января 2005 года, на территории Ленинградской области".

В общей сложности, из областного бюджета в данную программу будет инвестировано 959 млн рублей.

Отметим, законопроекту еще предстоит два чтения - пока его приняла Постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК парламента Ленобласти.

Источник: сетевое издание "Online.47"