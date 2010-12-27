В Ленобласти лыжник натолкнулся на вмерзшего в лед мертвеца

Труп был завернут в ковер и старательно обглодан животными.

В лесополосе в Ленинградской области был найден вмерзший в лед труп, старательно завернутый в ковер и тщательно обглоданный дикими зверями. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Мертвеца случайным образом обнаружил мужчина из Ленобласти. Занимаясь ездой на лыжах, он неожиданно натолкнулся на пугающее зрелище.

Инцидент произошел накануне, 27 февраля. Местный житель отправился кататься на лыжах в Волховском районе. В лесном массиве в 600-700 метрах от поселка Назия он увидел чью-то ногу, торчащую из снега, о чем он немедленно сообщил в полицию. Прибывшие стражи правопорядка выяснили, что под снегом находится полуразложившийся труп, завернутый в ковер и поеденный животными. Признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено, однако осмотреть его внимательно полицейским не удалось - мертвец вмерз в лед.

По данному факту проводится расследование. Тело помещено в морг для совершения детальной экспертизы.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"