В Ленобласти изменился минимальный взнос на капремонт

С 1 января 2019 года минимальный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах составил 7,20 рублей на квадратный метр общей площади жилого помещения.

Начиная с 1 января 2019 года минимальный ежемесячный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в 47 регионе составил 7,20 рублей на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Леноласти.

Данная норма установлена Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2018 №436. Опубликовано 15. 01. 2019 г. комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области на официальном портале.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО