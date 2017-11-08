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В Ленобласти будут судить чиновницу, умыкнувшую 3 миллиона рублей из бюджета

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В Ленобласти будут судить главу администрации Ломоносовского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Ленобласти будут судить главу администрации Ломоносовского района. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

По данным следствия, в ноябре 2015 года женщина в рамках исполнения муниципального контракта с ООО "Фирма Консент" на реконструкцию здания подписала акты фактически невыполненных строительно-монтажных работ, а также работ по установке кровли. В итоге фирме было незаконно перечислено более 3 миллионов рублей из бюджета Ленобласти.

Уголовное дело было направлено в Ломоносовский райсуд Ленобласти.
 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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