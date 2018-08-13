В Ленобласти горит завод: смог дыма виден за километры

Возгорание произошло в цеху. На месте пожара работают пожарные.

Вечером 13 августа, на заводе по производству изоляции "Петрофлекс" в городе Никольское загорелся цех. Очевидцы сообщают, что смог виден даже из Рыбацкого.

Там походу уже не просто горит, а коптит огого как отмечает очевидец

На видео, которым поделился наш корреспондент, хорошо заметно, что конструкции, которые находились около цеха, превратились в пепел.

По словам корреспондента, Площадь пожара составляет примерно 300 кв.м.

Горожане утверждают, что такой сильный пожар виден даже из Рыбацкого.

От МЧС пока не поступало никакой информации о пострадавших.