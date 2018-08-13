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В Ленобласти горит завод: смог дыма виден за километры

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Возгорание произошло в цеху. На месте пожара работают пожарные.

Вечером 13 августа, на заводе по производству изоляции "Петрофлекс" в городе Никольское загорелся цех. Очевидцы сообщают, что смог виден даже из Рыбацкого.

Там походу уже не просто горит, а коптит огого как

отмечает очевидец

На видео, которым поделился наш корреспондент, хорошо заметно, что конструкции, которые находились около цеха, превратились в пепел.

По словам корреспондента, Площадь пожара составляет примерно 300 кв.м.

Горожане утверждают, что такой сильный пожар виден даже из Рыбацкого. 

От МЧС пока не поступало никакой информации о  пострадавших.

 

 

 

Теги: никольское горит завод , пожар город никольское , сильный пожар ленобласть
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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