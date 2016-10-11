В Ленобласти грабители связали инвалида простынями

Грабители избили, связали и украли у пожилого мужчины 400 тысяч рублей

В Сертолово злоумышленники напали на дачу петербургского пенсионера и похитили у него 400 тысяч рублей, сообщило 7 ноября АН Оперативное "прикрытие".

Известно, что дом пенсионера находится в СНТ "Ягодка" в микрорайоне "Черная речка". Инцидент произошел 5 ноября около 23 часов. Трое неизвестных оказались на участке, преодолев забор в 2,5 метра.

Преступники ударили по голове 63-летнего мужчину, заволокли его в дом и связали простыней. Отмечается, что инвалиду первой группы угрожали пистолетом и ножом. Неизвестные украли 400 тысяч рублей и две банковские карты.

Потерпевший сообщил, что у нападавших был акцент, а орудовали они в перчатках. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.