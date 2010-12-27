В Ленобласти двое мужчин связали и избили до смерти подругу

В Гатчине двое пьяных до смерти избили подругу за подозрение в краже.

В Ленинградской области 43-летний и 34-летний местные жители жестоко расправились со своими подругами. В результате избиений, одна из жертв скончалась, об этом сообщили в пресс-службе УВО войск Нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Согласно информации Нацвгвардии, 14 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 4 на Рабочем переулке в Гатчине слышны громкие крики. По прибытию, сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчин, которые попытались сбежать с места преступления, но их удалось задержать.

В самой квартире полицейские обнаружили двух женщин, которые были жестоко избиты. Одна из них была связана и уже без признаков жизни.

Позже стало известно, что все участники происшествия распивали алкогольные напитки. В ходе гулянья мужчины заподозрили подруг в краже 5 тысяч рублей. После этого злоумышленники приняли решение избить их.

По данному факту возбуждено уголовное дело.