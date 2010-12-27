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В Ленобласти двое впали в кому из-за отравления
Сегодня, 15:50
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Shdaria
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В Ленобласти двое впали в кому из-за отравления

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В Сосновом Бору двое мужчин оказались в состоянии комы из-за серьезного отравления выхлопными газами.

В Ленинградской области 30 марта в автомобиле Mazda, который стоял на территории автотранспортного предприятия "Барс-2", обнаружили двух мужчин без признаков жизни.

Организация, рядом с которой находился автомобиль, расположена на Копорском шоссе в Сосновом Бору. Там пострадавшие отравились выхлопными газами. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала мужчин в состоянии комы. 

В настоящее время по факту проводится проверка. Отмечается, что один из жертв газа работал водителем коммерческого автобуса, другой - частного.

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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