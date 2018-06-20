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В Ленобласти душевнобольной "заминировал" храм
Сегодня, 16:28
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TretyakovaS

В Ленобласти душевнобольной "заминировал" храм

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Подозрительных предметов найдено не было.

В субботу, 27 апреля во Всеволожском районе Ленобласти в полицию обратился 37-летний житель посёлка имени Морозова. Он рассказал, что храм Святого Первоверховного Апостола Петра на Искровском проспекте в Петербурге заминирован. 

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эвакуировать храм не стали. Священнослужители категорически отказались выводить верующих из здания. Подозрительных предметов обнаружено не было.

Личность звонившего удалось установить. Им оказался находившийся в розыске психически больной мужчина. После задержания его передали медикам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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