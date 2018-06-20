В Ленобласти душевнобольной "заминировал" храм

Подозрительных предметов найдено не было.

В субботу, 27 апреля во Всеволожском районе Ленобласти в полицию обратился 37-летний житель посёлка имени Морозова. Он рассказал, что храм Святого Первоверховного Апостола Петра на Искровском проспекте в Петербурге заминирован.

Как сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эвакуировать храм не стали. Священнослужители категорически отказались выводить верующих из здания. Подозрительных предметов обнаружено не было.

Личность звонившего удалось установить. Им оказался находившийся в розыске психически больной мужчина. После задержания его передали медикам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.